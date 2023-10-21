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Evlilik kredisi yaş şartı var mı, şartları belli oldu mu? 150 Bin faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler gelecek açıklamada

21.10.2023 22:55 | Son Güncelleme:
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Evlilik kredisi ile ilgili aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı yeni evlilere 150 Bin TL'lik faizsiz kredi müjdesinin şartları sorgulanıyor. Faizsiz ve vadeli bir ödeme planı sunan 150 bin TL'lik kredinin, önümüzdeki günlerde meclise sunularak, yasalaşması bekleniyor. Peki, evlilik kredisi yaş şartı var mı, şartları belli oldu mu? 150 Bin faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler gelecek açıklamada

Evlilik kredisi yaş şartı var mı, şartları belli oldu mu? 150 Bin faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler gelecek açıklamada

Evlilik kredisi şartları merak edildi. Evlilik hazırlığı yapan milyonlarca vatandaş evlilik kredisi yaş şartı var mı ve evlilik kredisi şartları belli oldu mu konularını araştırıyor. 150 Bin TL faizsiz kredi imkanının sunulacağı uygulamanın tarihi de merak edilen bir diğer konu oldu. İşte evlenme aşamasında olan ve maddi durumuna destek arayan vatandaşlara verilecek olan evlilik kredisi başvurusu ile ilgili detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ YAŞ ŞARTI VAR MI, ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili; "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız" dedi.

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Evlilik kredisinin detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Kararın önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor.

150 BİN FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konunun önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi bekleniyor.

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Erdoğan açıklamasında, 'Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.

Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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evlilik kredisi

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