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Evlilik kredisinde tutar 250 bin liraya çıktı! Yeni şartlar belli oldu

Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz evlilik kredisinde şartlar değişti. Destek tutarı 250 bin liraya kadar yükseltilirken, çocuk sahibi olanlara yeni ödeme kolaylıkları getirildi.

Evlilik kredisinde tutar 250 bin liraya çıktı! Yeni şartlar belli oldu
Aleyna Türkmen

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlilik hazırlığı yapan gençlere verilen faizsiz kredi desteğinde yeni düzenlemeye gidildi. Yapılan değişiklikle başvurularda dikkate alınan gelir kriteri brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, kredi tutarı da çiftlerin yaş durumuna göre 250 bin liraya kadar yükseltildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geri ödeme aşamasında çocuk sahibi olan çiftler için de önemli kolaylıklar sağlandı. Buna göre çocuk sahibi olanların kredi taksitleri belirli sürelerle ertelenebilecek, ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan borcun tamamı silinebilecek.

Evlilik kredisinde tutar 250 bin liraya çıktı! Yeni şartlar belli oldu 1

YAŞA GÖRE KREDİ TUTARI DEĞİŞİYOR

2026 yılında güncellenen uygulamada verilecek faizsiz kredi miktarı, eş adaylarının yaşlarına göre belirleniyor. Her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında bulunması halinde çiftlere 250 bin lira kredi sağlanıyor.

Eş adaylarından en az birinin 26-29 yaş arasında olması durumunda ise faizsiz kredi tutarı 200 bin lira olarak uygulanıyor. Böylece kredi miktarı, başvuru sahiplerinin yaş kriterine göre farklılık gösteriyor.

Evlilik kredisinde tutar 250 bin liraya çıktı! Yeni şartlar belli oldu 2

2 YIL ÖDEME YOK, SONRASINDA 24 AY TAKSİT

Kredi toplam 48 ay vadeyle veriliyor. Uygulamanın en önemli avantajlarından biri ise ilk 24 ay boyunca geri ödeme alınmaması. Bu sürenin tamamlanmasının ardından kalan borç, 24 aylık dönem içerisinde taksitler halinde ödeniyor.

Başvurular dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Nikâhın kıyılması ve evlilik beyanının yapılmasının ardından kredi, doğrudan başvuru sahibinin hesabına aktarılıyor. Destekten yararlanmak isteyen çiftlerin ayrıca nikâh öncesinde Bakanlık tarafından düzenlenen evlilik öncesi eğitim programına katılması gerekiyor.

Evlilik kredisinde tutar 250 bin liraya çıktı! Yeni şartlar belli oldu 3

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA EK KOLAYLIK

Düzenlemeyle birlikte kredi geri ödemesi sırasında çocuk sahibi olan çiftlere yönelik yeni imkânlar da getirildi. Geri ödeme döneminde dünyaya gelen her çocuk için kredi taksitleri 12 ay süreyle ertelenebiliyor.

Ailenin ikinci çocuğunun dünyaya gelmesi halinde ise destek daha da genişliyor. Bu durumda kalan kredi taksitlerinin tamamı hibe edilerek ailenin borcu tamamen kapatılıyor. Söz konusu destekten hayat boyunca yalnızca bir kez yararlanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik kredi aile gençler
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