Evlilik kredisine ilk onlar başvurdu! 150 bin liralık faizsiz kredi için evlilik tarihlerini öne çektiler: Bakan Göktaş’tan o çifte sürpriz telefon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için ilk başvuruyu gerçekleştiren çifte sürpriz yaparak telefonla aradı. Gelen telefonla heyecanlanan çiftin düğünlerine davet ettiği Bakan Göktaş, katılım sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda başvurular başladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, başvuruların bugün itibarıyla Bakanlığın internet sitesinden alınmaya başlandığını belirtti. Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade eden Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alıyoruz" diye konuştu.

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların detaylı bilgi ve başvuru için Bakanlığın internet sitesini ziyaret edebileceğini aktaran Göktaş, şunları söyledi:

"Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde ülkemizin tamamında yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefliyoruz. Biraz önce de ilk başvurucumuz olan Mehmet Mustafa ve Kevser kardeşlerimize bir sürpriz yaparak telefonla görüştük. Kendilerine çıktıkları evlilik yolculuğunda mutluluklar diledik, heyecanlarına ortak olduk. Gençlerimizin evlilik hayaline destek olmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Aile ve Gençlik Fonunun evlenecek gençlerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

SÜRPRİZ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bakan Göktaş, Bakanlığın internet sitesinden Aile ve Gençlik Fonu'na ilk başvuruyu gerçekleştiren Mehmet Mustafa Kılıç ile nişanlısı Kevser Yüzbaşı'yı da telefonla aradı.

Gelen telefonla heyecan yaşayan Kılıç, yapılan çalışmadan dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti. Evlenmek için söz konusu projeyi beklediklerini belirten Kılıç, "Aile ve Gençlik Fonu'ndan sağlanacak destek dolayısıyla evlilik tarihimizi öne çektik" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın başvuru adımlarına yönelik sorusu üzerine Kılıç, "Başvurumuzu çok kolay tamamladık" yanıtını verdi. Kılıç, 13 Temmuz'da düğün yapmayı planladıklarını ifade ederek, Bakan Göktaş'ı düğüne davet etti.

"Bu mutlu gününüzde yanınızda olmak isterim" yanıtını veren Göktaş, "Gençlerimizi mutlu etmek bizim için ayrı bir mutluluk. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız" diye konuştu.

Göktaş, başvuruların ardından inceleme süreçlerinin olduğunu hatırlatarak, "İnşallah başvurunuzun onaylanmasının ardından evlilik için gerekli adımları atacaksınız" dedi.

Kılıç'ın annesi de telefonda görüştüğü Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Allah sizlerden razı olsun" ifadesini kullandı.







