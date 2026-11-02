Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik istifa etti

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa etti. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Osman Çelik'in Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldığı belirtildi.

OSMAN ÇELİK

DAMADI TUTUKLANMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OSMAN ÇELİK VE İSKENDER BALCI

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERDİ

Bu gelişme sonrası 19 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e vermişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır