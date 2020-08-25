FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eylül ayı 65 yaş aylıkları hesaba ne zaman yatacak? 65 yaş maaşına zam gelecek mi?

Eylül ayı 65 yaş aylıkları hesaba ne zaman yatacak? 65 yaş maaşına zam gelecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

65 yaş aylıkları Eylül ayının kaçında yatacak merak ediliyor. 65 yaşını geçmiş ve muhtaç kişilere verilen 65 yaş aylığı devlet tarafından verilen ödeneklerden birisidir. Peki 65 yaş maaşları ne zaman hesaba yatacak? Eylül ayı 65 aylıkları hesaba yatma tarihi açıklandı mı?

Eylül ayı 65 yaş aylıkları hesaba ne zaman yatacak? 65 yaş maaşına zam gelecek mi?

Önceki yıllarda 3 ayda bir verilen 65 yaş aylığı herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve emeklilik maaşı olmayan kişilere devletin bağladığı maaşlardan birisidir. Şu an her ay düzenli olarak verilen 65 yaş aylığı miktarı da merak ediliyor. Eylül ayında 65 yaş aylığı alacak olan vatandaşlar, 2020 Eylül ayı 65 aylığı ne zaman hesaba yatar araştırmaya başladı.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM GELECEK Mİ?

65 yaş aylıkları da memur maaşları gibi enflasyondan etkilenir. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli olarak zamlanır. Yılın ilk 6 ayında yapılan zam oranı sonraki 6 ay için de geçerlidir. Yani 65 yaş aylığı için herhangi bir gelişme olmazsa tekrar zam fırsatı ancak 2021 Ocak ayında yapılır. En son 65 yaş aylığı zammı 2020 yılının Temmuz ayı enflasyonu açıklandıktan sonra güncellenmişti. 65 yaş aylığına ne zaman zam gelecek merak edenlere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki defa olmak üzere zam geldiğini belirtelim. Durumu olmayan ve muhtaç durumdaki yaşlı vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı önceki yıllarda 3 ayda bir ve çok düşük miktarlarda veriliyordu. Şimdi ise her ay verilmeye başlandı ve verilen ücrette artırıldı.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

65 yaş aylığı alma şartlarına uyan kişiler, yaşlılık maaşı alma başvurusu nereden yapılır araştırıyor. Aşağıda belirttiğimiz şartları sağlayan 65 yaş ve üstü kişiler başvuru için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne gitmeleri gerekir. Ayrıca e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/) yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir. Eğer e-Devlet üzerinden giriş yapılacak şifre bilgisi yoksa, kişinin T.C. kimlik numarası bulunan kimliği ile birlikte PTT'ye giderek e-Devlet şifresi alması gerekir. 65 yaş aylığı için başvuru yapan ve olumlu sonuçlanana kişilerin merak ettiği, 65 yaş aylığı nereden çekilir sorusunun cevabı olarak da PTT'den alınabilir. 65 yaş aylığı başvuru sonucu ise SGK'dan da öğrenilebilir.

2020 EYLÜL YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

2020 Eylül ayında 65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar, Eylül ayı 65 yaş aylığı ne kadar araştırıyor. Yaşlılık aylığını belirleyen etkenler arasında enflasyon oranı da yer alıyor. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar, 65 yaş aylığı alma şartlarını merak ediyor. Öncelikli şartlardan birisinin 65 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Ek olarak 65 yaş aylığı 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanmaktadır. Diğer şartlar ise aşağıda listelenmiştir:

-65 yaşın doldurulması,
-Türk vatandaşı olması,
-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,
-Nafaka almıyor olması,
-Hiçbir geliri olmaması,
-Sağlık sigortasının olmaması,
-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,
-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Çalışanlar dikkat! Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacakÇalışanlar dikkat! Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Dolar fiyatları yükselişe geçti!Dolar fiyatları yükselişe geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
2022 Engelli aylığı ne zaman yatacak? Engelli maaşı alma şartları nelerdir? İşte özürlü maaşı başvuru detayı!
2022 Engelli aylığı ne zaman verilecek?
Altın fiyatları yükselecek mi? PIMCO'dan önemli tahmin
Altın fiyatları yükselecek mi? PIMCO'dan önemli tahmin
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Altın alacaklar dikkat
Bakan Selçuk: Giresun'daki vatandaşlar için 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız
Bakan duyurdu! 2,5 milyon TL'lik kaynak aktarılacak
Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü
Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.