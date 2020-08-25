Eylül ayı 65 yaş aylıkları hesaba ne zaman yatacak? 65 yaş maaşına zam gelecek mi?

Önceki yıllarda 3 ayda bir verilen 65 yaş aylığı herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve emeklilik maaşı olmayan kişilere devletin bağladığı maaşlardan birisidir. Şu an her ay düzenli olarak verilen 65 yaş aylığı miktarı da merak ediliyor. Eylül ayında 65 yaş aylığı alacak olan vatandaşlar, 2020 Eylül ayı 65 aylığı ne zaman hesaba yatar araştırmaya başladı.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM GELECEK Mİ?

65 yaş aylıkları da memur maaşları gibi enflasyondan etkilenir. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli olarak zamlanır. Yılın ilk 6 ayında yapılan zam oranı sonraki 6 ay için de geçerlidir. Yani 65 yaş aylığı için herhangi bir gelişme olmazsa tekrar zam fırsatı ancak 2021 Ocak ayında yapılır. En son 65 yaş aylığı zammı 2020 yılının Temmuz ayı enflasyonu açıklandıktan sonra güncellenmişti. 65 yaş aylığına ne zaman zam gelecek merak edenlere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki defa olmak üzere zam geldiğini belirtelim. Durumu olmayan ve muhtaç durumdaki yaşlı vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı önceki yıllarda 3 ayda bir ve çok düşük miktarlarda veriliyordu. Şimdi ise her ay verilmeye başlandı ve verilen ücrette artırıldı.