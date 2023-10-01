EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI 2023: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olur? Gözler o tarihte!

TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Ağustos'ta yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki senenin Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon beklentisi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte TÜİK enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından her ayın 3'ünde yapılıyor.

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2023 Salı günü açıklanacak.

2023 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

