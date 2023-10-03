EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI 2023: TEFE TÜFE ile TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

TÜİK enflasyon oranı açıklaması son dakika olarak bugün açıklanacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 2023 Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu.Konbuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Bilindiği üzere Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki senenin Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. TEFE TÜFE ile TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. İşte TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklamasının saati...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından her ayın 3'ünde yapılıyor.

Eylül ayı enflasyon rakamları bugün (3 Ekim 2023 Salı) saat 10.00'da açıklanacak.

2023 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Ağustos ayı enflasyonu 4 Eylül 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜFE aylık bazda yüzde 9.09 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.

ÜFE ise yıllık yüzde 49.41, aylık ise yüzde 5.89 yükseldi.



