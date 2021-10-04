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Eylül ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte 2021 Ekim ayı kira artış oranı...

04.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül enflasyon oranı merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün duyurdu. Daha önce yapılan anket sonucuna göre ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olarak beklenmekteydi. Peki Eylül ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte 2021 Ekim ayı kira artış oranı...

Eylül ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte 2021 Ekim ayı kira artış oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon rakamları bugün duyuruldu. Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentileri ortalama olarak yüzde 1,34 olarak olmuştu. Enflasyon oranı 4 Ekim Pazartesi günü yani bugün sabah saat 10:00’da açıklandı. Peki Eylül ayı enflasyon oranı ne oldu?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Merakla beklenen Eylül ayı enflasyon oranı 4 Ekim günü saat 10:00’da açıklandı. Enflasyon Eylül ayında yüzde 1,25 artarken senelik bazda yüzde 19,58 oldu.
TÜFE'de (2003=100) 2021 senesi Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %13,04 oranında artış gerçekleşti. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

enflasyon

Senelik en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki senenin aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

2021 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ekim ayı kira artış oranları belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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