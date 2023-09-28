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Eylül ayı enflasyonu 3 Ekim’de açıklanıyor: Memura yüzde 34, emekliye yüzde 25 zam! Maaş tablosu bir kez daha güncellendi

28.09.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı ve emekli zammı için milyonlar 3 aylık zam oranını belirleyecek Eylül ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Ekim’i bekliyor. Ekonomistlerin Eylül ayı TÜFE tahmini yüzde 4,9 olarak ifade edilirken, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur, emekli maaşı zammı ile memur zammı oranı da ortaya çıktı. Buna göre emekliye zam oranı 3 ay için yüzde 25,29 seviyesine yükselecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur zammı yüzde 34,29 olacak. İşte meslek meslek yeni tahmini zamlı maaşlar…

Eylül ayı enflasyonu 3 Ekim’de açıklanıyor: Memura yüzde 34, emekliye yüzde 25 zam! Maaş tablosu bir kez daha güncellendi

Sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi ve KDV'de artışlara gidilmişti. TL'de yaşanan değer kaybı ile de birlikte enflasyonun Eylül’de artması bekleniyor. Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin eylül ayı enflasyon rakamı tahmini 4,9 olurken, yıllık beklenti yüzde 61,7'yi buldu.

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MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYONA REVİZE

Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos'ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti.

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Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini dört ayda %8.5 seviyesinden yüzde 30 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

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YIL SONU TÜFE TAHMİNLERİ

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 66.45 ila yüzde 72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 55.7 seviyesindeydi.

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MEMUR VE EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAMMI KESİNLEŞTİ

Memur maaşı ve emekli zammı üzerinde kritik öneme sahip enflasyon rakamları milyonlar tarafından yakından takip edilirken, Ocak 2024 için kritik ipuçları da gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9,49 olarak duyurmuştu. Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 9,09 olarak açıklandı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 19,44 olarak hesaplandı. Böylece 2 aylık yüzde 19,44 oranındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam olarak kesinleşti. memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık enflasyon farkı yüzde 12,73 olarak hesaplandı. Yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık artışı yüzde 29,63 oranına ulaştı.

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3 AYDA YÜZDE 35’E YAKIN MAAŞ ARTIŞI

Şimdi tüm gözler TÜİK’in Eylül ayı TÜFE verilerini açıklayacağı 3 Ekim'e çevrildi. 3 aylık tahmini zam oranı da ortaya çıktı. 4,9’luk Eylül ayı enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,29 seviyelerine yükselmiş olacak. Memur ve memur emeklisi içinse yüzde 15 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile bu oran 34,29 seviyesine yükselecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65,4 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 30'un üzerinde çıkıyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı bu oranda olurken memurlar ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 49'u geçiyor. Burada yapılacak bir refah payı artışı ile tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50'inin üzerine çıkması da öngörülüyor. En düşük emekli maaşının ise 10.000 TL seviyelerine yükseltilmesi öngörülüyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 34,29)

• Memur – 22.017 – 29.566
• Memur emeklisi – 9.876 – 13.262

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 34,29)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 43.560
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 30.787
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 39.649
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 35.777
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 43.795
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 39.631
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 49.904
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 35.490
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 44.462
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 31.591
• Profesör 1/4 – 48.111 – 64.608
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 42.637
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 37.074
• Avukat 1/4 – 31.549 – 42.367

TÜRK LİRASI (266)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 34,29)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 48.224
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 42.682
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 –
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 16.749
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 19.862
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 –
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 28.121
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 28.121
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 28.121
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 19.888
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 14.279
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 –
• Profesör 1/4 – 25.678 – 29.355
• İmam Hatip – 14.791 – 19.862
• Avukat 1/4 – 14.791 – 19.862


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