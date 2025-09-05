FİNANS

Eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırılıyor! Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

HESAPLARA YATIRILIYOR

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum”

