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Eylül ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 07:09 | Son Güncelleme

Doların hareketliliği bitmiyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu savunan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2020 Eylül ayında Burgan Bank dolara en büyük faiz oranını veren banka oldu. Peki Eylül ayında dolara en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte döviz hesabına en çok faiz veren bankaların listesi!

Eylül ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Uluslararası piyasalarda dolar hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte AB ülkelerinin normalleşmeye destek vermek için yaptığı çalışmalarla birlikte daha fazla artan doların fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dolar gibi sürekli hareketli inişler ve çıkışları olan yatırım araçlarına uzmanlar yatırım yapmayı önermiyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde dövizin ne olacağı tartışılıyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki Eylül 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren Burgan Bank dolar faiz rakamları ve detayları.

dolar?

EYLÜL'DE DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu. Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,75 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

Dolar kurunun 15 yıllık serüveni

EYLÜL AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Eylül ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor.Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank'ın döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Burgan Bank'tan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise Odeabank ile Fibabanka oldu. Fibabanka'da Eylül ayında döviz hesabına 32 günde en yüksek faiz oranını veren bankalardan birisi oldu. Fibabank dolar vadeli mevduat hesabına yüzde 2,25 faiz veriyor. Odea Bank döviz hesabı olan müşterilerine 32 günlük mevduat faiz oranı yüzde 1.70 olarak veriyor. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğurucağı bekleniyor.

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