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Eylül ayında kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Resmi Gazete'de yayınlandı! Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2020 07:42 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz Temmuz ayına kadar uzatılmış ardından Bakan Selçuk sosyal medya hesabından kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı paylaşımda fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için bir ay daha uzatılacağını açıklamıştı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihi nedir? İşte Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarih...

Eylül ayında kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Resmi Gazete'de yayınlandı! Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Eylül kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesabından kısa çalışma ödeneği uzatılmasına dair yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı bilgi verdi. Bakan Selçuk Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem desteklerinin; işsizlik ödeneği , nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte verildiğini açıkladı. Peki **kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi nedir? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk son dakika kararı ile açıkladı!

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ağustos ayının işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak son dakika açıklaması yaptı. Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi. İşsizlik parası ne zaman yatacak merak edenler için cevap gelmiş oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

İş yerindeki çalışma oranının en az dört hafta süreyle durdurulması, ekonomik ve bölgesel kriz gibi nedenlerde verilen kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek merak ediliyor. Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği hem işverenler hem de çalışanların mağdur olmaması adına verilmeye başlanmıştı. Bakan Selçuk Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında verilmeye devam eden kısa çalışma ödeneğinin Temmuz ayından sonra bir ay daha uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki kısa çalışma ödeneği hangi tarihlerde yatıyor?

EYLÜL KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.
Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar araştırması yapanlara, geçtiğimiz aylarda kısa çalışma ödeneği o ayın ilk haftasında yattığını belirtelim. Ağustos işsizlik parası yatma tarihi ise gelen son dakika açıklaması ile 3 Eylül olduğu açıklandı.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

  • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.
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