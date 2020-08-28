Eylül ayında kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Resmi Gazete'de yayınlandı! Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Eylül kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesabından kısa çalışma ödeneği uzatılmasına dair yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı bilgi verdi. Bakan Selçuk Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem desteklerinin; işsizlik ödeneği , nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte verildiğini açıkladı. Peki **kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi nedir? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk son dakika kararı ile açıkladı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ağustos ayının işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak son dakika açıklaması yaptı. Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi. İşsizlik parası ne zaman yatacak merak edenler için cevap gelmiş oldu.
İş yerindeki çalışma oranının en az dört hafta süreyle durdurulması, ekonomik ve bölgesel kriz gibi nedenlerde verilen kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek merak ediliyor. Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği hem işverenler hem de çalışanların mağdur olmaması adına verilmeye başlanmıştı. Bakan Selçuk Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında verilmeye devam eden kısa çalışma ödeneğinin Temmuz ayından sonra bir ay daha uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki kısa çalışma ödeneği hangi tarihlerde yatıyor?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.
Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar araştırması yapanlara, geçtiğimiz aylarda kısa çalışma ödeneği o ayın ilk haftasında yattığını belirtelim. Ağustos işsizlik parası yatma tarihi ise gelen son dakika açıklaması ile 3 Eylül olduğu açıklandı.
Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:
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