Eylül ayında kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Resmi Gazete'de yayınlandı! Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Eylül kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesabından kısa çalışma ödeneği uzatılmasına dair yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı bilgi verdi. Bakan Selçuk Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem desteklerinin; işsizlik ödeneği , nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği ile birlikte verildiğini açıkladı. Peki **kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi nedir? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk son dakika kararı ile açıkladı!

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ağustos ayının işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak son dakika açıklaması yaptı. Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi. İşsizlik parası ne zaman yatacak merak edenler için cevap gelmiş oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

İş yerindeki çalışma oranının en az dört hafta süreyle durdurulması, ekonomik ve bölgesel kriz gibi nedenlerde verilen kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek merak ediliyor. Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği hem işverenler hem de çalışanların mağdur olmaması adına verilmeye başlanmıştı. Bakan Selçuk Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında verilmeye devam eden kısa çalışma ödeneğinin Temmuz ayından sonra bir ay daha uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki kısa çalışma ödeneği hangi tarihlerde yatıyor?