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Eylül'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Eylül 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 07:19 | Son Güncelleme

Bankada mevduatı olan ve e vadeli hesap açarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Eylül ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının sürekli değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Eylül 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Eylül'de 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!

Eylül'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Eylül 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

Pandemi süresince bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım yapmak isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Eylül ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde.

Eylül'de 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!

Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

Vadeli mevduatta faiz oranları düşmeye devam edecek mi?

Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı. Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Eylül ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

Eylül ayı başı itibariyle 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

2020 Eylül ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. Temmuz ayında da ilk sırada olan Burgan Bank, Eylül ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Burgan Bank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 12.50 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank'ı Fibabanka, ING ve Alternatif Bank yüzde 12.00 faiz oranıyla ikinci sırada takip ediyor. 2020 Eylül ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise Vakıfbank ve Odeabank yüzde 11.00 faiz oranı ile yer aldı.
Garanti BBVA ve Akbank ise en az Eylül ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu. İşte Eylül ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!

Eylül ayı en yüksek faiz veren bankalar listesi!

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.50

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00

Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı % 11.00

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75

CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.50

Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00

QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00

Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 4.50

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı Ağustos oranı % 8.00

ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı Ağustos oranı % 7.20

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