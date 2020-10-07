Eylülde hava yoluyla yaklaşık 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayı ve ocak-eylül dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde iç ve dış hatlarda toplam uçak trafiği 112 bin 832 olurken yılın dokuz ayında havalimanlarındaki toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ağustosta iç hatlarda 3 milyon 810 bin 11 olan yolcu trafiği, eylülde bir önceki aya göre yüzde 13,5 artışla 4 milyon 325 bin 265 oldu. Ağustosta 32 bin 41 olan Türkiye'deki dış hatlar uçak trafiği de eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış göstererek 32 bin 497 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, eylülde iç hatlarda 56 bin 585 ton, dış hatlarda 187 bin 439 ton olmak üzere toplam 244 bin 24 tona ulaştı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Bu dönemde havalimanları iç hat yolcu trafiği 37 milyon 416 bin 797, dış hat yolcu trafiği 24 milyon 304 bin 493 ve direkt transit yolcular ile toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti.