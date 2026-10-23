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Eylülde kartlı ödemelerin tutarı 3 trilyon TL’ye ulaştı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 3 trilyon TL oldu.

Eylülde kartlı ödemelerin tutarı 3 trilyon TL’ye ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 3 trilyon TL tutarında 1,95 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüme ile 901,0 milyar TL oldu.

KART SAYILARI GELİŞİMİ

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 155,0 milyon, banka kartı sayısı 225,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 98,7 milyon adet oldu.
2025 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 4’lük artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 7’lik düşüş yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 478,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2.965,5 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 2.515,3 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 442,0 milyar TL’sinde banka kartları, 8,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 35, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 39 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde eksi 44 oldu.

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,95 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.137,7 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 783,0 milyon adedinde banka kartları, 34,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 14 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde eksi 40 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 901,0 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME ADEDİ GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 262,9 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14’tür.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.301,3 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 1.024,5 milyar TL oldu. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Banka kartı ödeme
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