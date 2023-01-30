EYT açıklaması CANLI YAYIN İZLE! EYT yasalaştı mı? İşte EYT son dakika açıklamaları!

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Heyecanla beklenen EYT yasasının detayları belli oluyor. EYT düzenlemesi için emeklilik şartları, askerlik, doğum borçlanması, staj gibi konularda soru işaretlerini giderecek açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'ye ilişkin detayları açıklıyor.

EYT AÇIKLAMASI CANLI YAYIN İZLE!

EYT açıklaması canlı yayında yapılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması TRTHaber üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

EYT AÇIKLAMASI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKBAŞOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:



Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak, EYT'de yaş sınırı yok. Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olma hakkı elde edecek.

Birinci düzenleme yaş şartının kaldırılması. Mevzuata göre prim gün sayısını dolduran herkes kendi mevduatı çerçevesinde emekli olabilecek.

En geç haftaya salı veya çarşamba günü yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat ayında yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvuruları ister e- Devlet'ten ister SGK'ya müracaat veya çalışan memurlarsa kendi kurumlarına müracaat ile yapılabilecek.

