EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son dakika bugün yeni gelişme var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

Milyonlarca EYT'li emekli olabilmek için gün sayıyor. Bu kapsamda yapılacak olan son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Masadaki en kritik gündem maddesi milyonların merakla beklediği EYT konusu oldu. EYT'de askerlik borçlanması ile ilgili yeni gelişmelerin olup olmadığı da şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI SON DAKİKA!

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında en önemli gündem maddesi EYT. Toplantıda başta EYT’ye yaş sınırı gelebileceğine dair tartışmalar, yaş sınırı, askerlik borçlanması olmak üzere son detaylar masaya yatırılması söz konusuydu. EYT askerlik borçlanması ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtlamıştı. Bakan Bilgin, bu ay içerisinde çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada "EYT'yi yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak" diye konuştu.

Kabine sonrası EYT ile ilgili gelen soruya yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

