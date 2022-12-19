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EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son durum 19 Aralık 2022: EYT askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geriye çeker mi?

19.12.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamaları emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kimlerin yeni düzenleme kapsamında emekli olup olmayacağı merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "EYT askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geriye çeker mi? EYT askerlik borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son durum 19 Aralık 2022: EYT askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geriye çeker mi?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. EYT yasası çıkarsa 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlar askerlik borçlanmasıyla EYT'den faydalanabilecek. İşte askerlik borçlanması ile ilgili merak edilenler...

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EYT ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİ GERİYE ÇEKER Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

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BAKAN BİLGİN'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

EYT'ye ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip Meclis'e geleceğini umduğunu belirtti.

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