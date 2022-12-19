EYT ASKERLİK BORÇLANMASI son durum 19 Aralık 2022: EYT askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geriye çeker mi?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. EYT yasası çıkarsa 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlar askerlik borçlanmasıyla EYT'den faydalanabilecek. İşte askerlik borçlanması ile ilgili merak edilenler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT askerlik borçlanmasına dair soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.
EYT'ye ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip Meclis'e geleceğini umduğunu belirtti.