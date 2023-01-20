EYT aylık hesaplamada değişiklik mi yapılacak? SGK'dan düşük zam iddialarına cevap geldi

EYTliler için emeklilik yolu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafında açıldı. Açıklama sonrası milyonlarca vatandaş Eyt'den yararlanabilmek için SGK önlerinde kuyruklar oluşturdu. Emeklilere de yüzde 30 zam açıklanmıştı. Daha sonrasında 'Emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldı' iddiası ortaya atıldı. Konu ile ilgili bugün SGK'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

EMEKLİLERE DAHA MI AZ ZAM YAPILDI?

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına da zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 5,500 TL olacağını ve toplamda emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

SGK'DAN YALANLAMA GELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilere daha az zam yapıldığına dair iddialara cevap geldi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Bazı basın yayın organlarında emeklilere %30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle aşağıda yer alan açıklamaları yapma ihtiyacı doğmuştur. Sigortalıların aylıkları, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir.

2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5.500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5.500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

