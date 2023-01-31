EYT'liye banka promosyonları ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren kanun teklifi, dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Şimdi ise bankaların promosyon yarışı başladı. Emekli olacak milyonlarca vatandaşı müşterileri yapmak isteyen bankalar, şimdiden rekabet içerisine girdiler. Peki, EYT banka promosyonu ne kadar? EYT'liye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel promosyon ücretleri...

EYT BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları halinde emekli promosyon ödemesi veriyor.

EYT'LİYE HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.

3.500 TL'ye kadar olması halinde 4.200 TL,

3.500 - 7.500 TL arasında olması halinde 4.850 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor.

Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Ocak 2023 olarak duyurdu.

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

İŞ BANKASI

İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

SGK ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Buna göre maaş aralığı;

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alır.,

KUVEYT TÜRK

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emekliler maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyor.

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 3.600 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.200 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.400 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL

promosyon ödemesi Kuveyt Türk tarafından gerçekleştiriliyor.

TEB

TEB 7 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yaptığını bildirdi. Banka 7.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını bankaya getirenlere, emekli maaşını TEB'e ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisine her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül veriyor.

