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EYT başvuru sonucu kaç günde açıklanır? EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet EYT başvurusu sonucu sorgulama ekranı

09.03.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece EYT'de başvuruları da alınmaya başlandı. Başvurusunu gerçekleştiren tüm emekli adayları EYT başvuru sonucu kaç günde açıklanır? EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte e-Devlet EYT başvurusu sonucu sorgulama ekranı..

EYT başvuru sonucu kaç günde açıklanır? EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet EYT başvurusu sonucu sorgulama ekranı

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular da başladı. Emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini aştı. Söz konusu düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Peki, EYT başvuru sonucu kaç günde açıklanır? EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

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EYT BAŞVURU SONUCU KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

EYT başvuru sonuçlarının kaç günde açıklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. EYT'de maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz olarak hesaplara yatırılacak.

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EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EYT kapsamında emekli maaşınızın bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca maaşınız bağlandığında telefonunuza SMS gelecektir.

EYT BAŞVURU SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EYT

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt konu hakkında şu açıklamaları yaptı;

''Vatandaşlarımız mart ayında başvurularını yaptılarsa, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik aylıklarını hak etmiş olacaklar. EYT kapsamındaki vatandaşlarımızın yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart'tan itibaren aynı ay içinde farklı günlerde yaptığı başvuruların birbirinden hiç farkı yok. Yani mart ayı içinde hangi gün başvuru yaparsa yapsın 1 Nisan'da emekli aylığını hak etmiş olacaktır. Vatandaşlarımız isan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. Bağ-Kur'lular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek. Ayrıca emeklilik dilekçelerine belirttikleri banka şubesinden maaşlarını alabilirler"

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