EYT başvuruları için bu tarihe dikkat! Geri sayım başladı! 3 şartı sağlayan anında emekli

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması için 1 haftadan kısa bir süre kaldı. EYT kanun teklifi Salı Günü Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuş olacak. SGK EYT'lilerin emekli maaşı için hazırlıklarını ise tamamlamış durumda. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1 Mart itibarıyla emekli olan EYT'lilerin maaşları hesaplarına aktarılacak.

BAŞVURULAR İÇİN BU TARİHE DİKKAT

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; EYT yasası teklifinin Salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini söyledi. Akbaşoğlu ayrıca; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuruların başlayacağını da dile getirdi. Bu açıklama ile birlikte EYT başvuruları içinde heyecanlı bekleyiş başlamış oldu.

Teklifin Salı ve Çarşamba günü Meclis'te oylanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

EYT 5 ADIMDA YASALAŞIYOR

1-) Kanun teklifi metinleri yazıldı

2-) Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor

3-) Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak

4-) Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak

5-) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

'YENİ ŞART GETİRİLDİ' İDDİALARINA YANIT

EYT'de kademeli prim sistemi getirildiği iddialarına, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. Akbaşoğlu EYT ile ilgili yeni bir şart olmadığı ifade ederek; "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira." açıklamasını yaptı.

EYT BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN

EYT başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde yapılabilecek. Akbaşoğlu'nun başvurular hakkındaki açıklaması da şöyle; "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı." dedi.

ŞUBAT'TA BAŞVURAN MART'TA MAAŞ ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, EYT'liler, hangi ay başvuru yaparlarsa takip eden ay başından itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanacaklar. Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler." açıklamasını yapmıştı.

BU 3 ŞART EMEKLİLİK İÇİN YETERLİ

5 milyona yakın EYT'ye tabi vatandaş şartları tamam olduğu anda emeklilik imkanı yakalamış olacak. Aşağıdaki şartları tamam olup sadece yasa bekleyen EYT'li sayısı ise 2,25 milyonu geçmiş durumda.

1-) 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması

2-) Prim gününün tamam olması

3-) Sigortalılık süresinin dolmuş olması

NOT: 8 Eylül 1999 öncesi 18 yaş altı emeklilik sigortası girişi olan vatandaşlar da EYT yasasına tabi tutulacak. Burada sadece kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olan sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren hesaplanacak.

15 MADDEDE EYT KANUN TEKLİFİ ŞÖYLE;

Teklif 4 maddeyi içeriyor

Yaş şartı tamamen kalkıyor

Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak

EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor

Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek

Emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek

Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak

Kanun teklifi 7-8 Şubat tarihinde Meclis'te oylanacak

Başvurular ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek

EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor

Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak

EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok

İlk emekli maaşı Mart ayında alınacak

