EYT çıkacak mı? 2022 EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ne zaman çıkacak?

Prim gün sayısını dolduran fakat emeklilik için yaşını bekleyen yüz binlerce emekli adayının gündeminde EYT meselesi yer alıyor. Çalışmalarda kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin EYT konusuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte EYT'de son durum...

EYT ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT çalışmalarının gündemde yer alması yüz binlerce emekli adayını heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının düşürülmesi için şimdi de yıpranma hakkı meselesi gündemde yer alıyor. Maaş kesintili erken emeklilik, kısmi emeklilik ve süre tamamlaması gibi konuların yanı sıra kimi meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada yer alıyor.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü dolduran kadın çalışanların 50, erkek çalışanların ise 55 yaşında emekli olması öngörülüyor.

Süre dolduğunda kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık gününü dolduranların, yaşları dikkate alınmadan emekli olması gerekecek. Öte yandan sağlık çalışanları, gazeteciler, askerler ve polislere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi konusu gündemde yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilik konusunun prim gün sayısı, sene ve yaş olmak üzere 3 şarta bağlandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."



