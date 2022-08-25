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EYT çıkacak mı, son durum ne? Masadaki tek EYT formülü!

25.08.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'ye ilişkin son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Daha önce EYT'de birden fazla formülün masada yer aldığı öne sürülmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki EYT çıkacak mı, son durum ne? İşte masadaki tek EYT formülü...

EYT çıkacak mı, son durum ne? Masadaki tek EYT formülü!

EYT çalışmasındaki son durum internette araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Bilgin, konu ile ilgili konuşarak Almanya ve Hollanda modellerinin hayata geçirileceği konusundaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Peki EYT çıkacak mı, son durum ne? İşte Bakan Bilgin'in 'eyt' açıklaması...

EYT'DE SON DURUM NEDİR?


EYT'nin çıkacağı tarih ve çalışmadaki son durum merak ediliyor. Son olarak Almanya ve Hollanda modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti. Ancak Bakan Bilgin, iddiaların doğruluk payı olmadığını ifade ederek EYT konusunda bir adet formülleri olduğunu aktardı.

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanmış olan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmaların sonrasında alternatifli formüller çıkarıp hazırlayacak.
Çalışmalara ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplamış olacak. Sürecinde sonunda hazırlanan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Hazırlanan metin son şekline geldikten sonra TBMM gündeminde yer alacak.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan çalışma ve düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması beklenmekte. Ayrıca eğer yasa Aralık ayında çıkarsa, yürürlüğe 2023'ün Ocak ayında girebileceği konuşulmakta.

EYT NEDİR?


EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak ifade edilmekte. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmış oldu. Emekli olmak için üç koşulun (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olan kişiler EYT'li olarak isimlendirilmekte.

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