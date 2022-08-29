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EYT'de herkes bunu merak ediyor! EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?

29.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar devam ediyor. Geçen haftalarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili masada tek formülün bulunduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca kişi emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Peki bu tek formülle beraber EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olabilecekler? İşte EYT ile merak edilen soruların cevapları…

EYT'de herkes bunu merak ediyor! EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?

Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberlerini takip etmeye devam ederken EYT'de çözüm formülüyle ilgili geçen haftalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de tek formül belirlendiği bugün duyurdu. Bu haberin duyulmasının ardından milyonlarca kişi hangi şartlarla emekli olabileceklerini araştırmaya başladı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonu çıkması beklenen yasayı beklerken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, EYT'li Bağ-Kurluların emekli olabilecekleri şartları açıkladı.

Karakaş, EYT'li Bağ-Kurluların emekli olabilecekleri şartlara şöyle cevap verdi;

'Bildiğiniz üzere EYT'li sayılmak için temel koşul 8 Eylül 1999 tarihi. Yani 8 Eylül ve öncesinde hizmetleriniz geriye gidiyorsa siz EYT kapsamında bulunmaktasınız. Peki EYT kapsamında bulunmakla birlikte diyelim ki tüm EYT'lilerin savunduğu formülsüz çözüm olan önceki Bağ-Kur kanunu kapsamında emeklilik ise bu durumda iki emeklilik şartı var. Birinde yaş var diğerinde yok. Yani normal bir BAğ-Kur emekliliğiyle emekli olmak istiyorum eski EYT mağduriyetine yol açan 4447 yasa silindi diyelim ve eski şartlar getirildiği takdirde normal emeklilikle BağKurluların emekli olması için kadınların en az 20 yıl hizmetinin bulunması, erkeklerin ise 25 yıl hizmetinin bulunması halinde EYT yasasından faydalanabilecek. Peki ikinci koşul nedir? İkinci koşul kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı var ve sadece 15 yıllık Bağkur hizmeti aranmaktadır.'

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EYT'DE HANGİSİ ÇÖZÜM KASPAMINDA OLUR?

Zaten kapsam daraltıldığı için, az primle emekliliğin söz konunun olmayacağı varsayımıyla, kadınların 7 bin 200 gün, erkeklerin 9 bin gün primi varsa BAĞ-KUR'lular emekli olacaktır.

TESCİL MAĞDURU BAĞ-KURLULARIN EYT YASASINA ALINMALARI

2000 yılı önceki hizmetlerinde tescil olmadığı için EYT kapsamından yararlamıyorlar. Peki bununla ilgli ne yapılması gerekiyor? EYT Yasası çıkarılınca, tescille ilgili bir maddenin EYT yasasına eklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde tescil mağdurları EYT kanundan yararlanması mümkün olmayacak.

TESCİLİNİZ VAR, BORCUNUZU ÖDEMEDİYSENİZ?

İhya ile ilgli EYT yasasına ihya(canlandırma) ile ilgili madde konulursa, siz tüm geçmişteki haklarınızı kazanabilirsiniz

SON DAKİKA: Milyonlarca EYT'yi bekliyor! Herkesin konuştuğu o iki ihtimal... Bakan Bilgin duyurdu işte masadaki tek formülSON DAKİKA: Milyonlarca EYT'yi bekliyor! Herkesin konuştuğu o iki ihtimal... Bakan Bilgin duyurdu işte masadaki tek formül


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bağkur eyt çıkar mı
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