EYT'de ilk maaş için AK Parti'den yeni açıklama! Mart'ta başvuran aylığını ne zaman alacak? Bayram ikramiyesi detayı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesi ile 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik süreci 3 Mart günü başladı. SGK müdürlükleri ve E-devlet yolu ile yapılan emeklilik başvurusunun ardından ilk maaşlar ise emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenmeye başlayacak. Bu kapsamda ilk maaşını Nisan ayında bayram ikramiyesi ile birlikte almak isteyen EYT’liler için yarın son gün.

EYT’liler ilk maaş için gün sayarken Ankara’dan maaşların ödeneceği tarihe ilişkin yeni bir haber gündeme geldi. Sözcü Gazetesi'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında EYT'lilerin ilk maaş ödemesinde gecikme yaşanacağı mesajı verdi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE HAK EDİŞ TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Elitaş, EYT'lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi. Elitaş, “1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'li¬ler varsayalım ki Temmuz ayında maaşı hak ettiler, Temmuz’da maaşı hak etme¬lerine rağmen hem Rama-zan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalana¬caklar. Nisan ayının 1'inde müracaat etti, Nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikra¬miyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müraca¬at etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

İŞTE ZAMLI MAAŞLARIN YATACAĞI TARİH

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’liler dahil zamlı maaşların yatacağı tarihi açıklamıştı. Bakan Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK’dan emekli olanlar için tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Nisan’da, 7 olanlar 18 ’Nisan’da, 5 olanlar 19 Nisan’da 3 olanlar 20’sinde,1 olanlar 21’inde, 8 olanlar 22’sinde, 6 olanlar 23’ünde, 4 olanlar 24’ünde, 2 olanlar 25’inde ve son olarak 0 olanlar 26 Nisan’da ödemelerini alacak.

Bağ-Kur’dan emekli olanlar için tahsis numarası 9,7,5 olanlar önümüzdeki ayın 25’inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında, Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödemelerini alacak.



