EYT'DE İLK MAAŞ ne zaman yatacak? EYT'li emekli maaşı ne kadar? SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

EYT düzenlemesinde milyonların beklediği açıklama dün akşam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'de yaş şartının olmayacağını açıkladı. Bu kapsamda 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin yasalaşması ile önümüzdeki yılın şubat ayından itibaren EYT’liler emekli olmaya başlayacaklar. EYT'DE İLK MAAŞ ne zaman verilecek? EYT'li emekli maaşı kaç TL olacak? İşte tüm bu soruları sizler için yanıtlandırdık.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT'nin yasalaşması ile önümüzdeki yılın şubat ayından itibaren EYT’liler emekli olmaya başlayacaklar. Düzenlemeden, ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak.

Yasa Ocak ayında yürürlüğe girerse yaş dışında 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlükte olan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlar aynı ay dilekçe verebilecekler.

Emeklilik dilekçesini Ocak ayının 1’inde vermek ile 31’inde vermek arasında hiç bir fark yok. Ocak ayında dilekçe verenler 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı almaya başlayacaklar.

EYT'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

EYT’den emekli olacakların alacakları ücreti çalışma günü, prim ödemesi pek çok kriter belirleyecek. SGK tarafından hazırlanan maaş hesaplama robotu sayesinde emekli olacak olan vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alabileceklerini hesaplayacaklar.

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplayabilmesi için yapması gereken işlem çok basit. Bunun için “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamanız yeterli. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanacak.

4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolay bir şekilde alacakları maaşı hesaplayabilecek.

4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak emekli maaşlarını öğrenebilecekler.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER EMEKLİ OLABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren herkesin emekli olacağını açıkladı.

