EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren iki açıklama: Tarih ve yaş düğümü netleşiyor

Emeklilik hayali kuran EYT mağdurlarını sevindiren haberler peş peşe geldi. Söz konusu düzenlemenin ne zaman çıkacağı ve yaş şartının olup olmayacağı merakla beklenirken, yeni yıla girmeden müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

ERDOĞAN EYT İÇİN TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. 2023'e bu önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz." milyonları sevindirdi.

EYT'DE YAŞ SINIRI RAFA MI KALDIRILDI?

Bir kez daha yaşa takılma korkusu yaşayan EYT'liler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı son açıklamayla da rahatladı. Bakan Bilgin'in açıklaması "Yaş sınırı rafa kaldırıldı" olarak yorumlandı.

BAKAN BİLGİN: "DÜZENLEME TAMAMI KAPSAYACAK"

Bakan Bilgin, teknik sorunların çözülüp altyapının oluşturulduğunu açıklarken "düzenleme tamamı kapsayacak" vurgusu da yaş şartı kriterinin aranmayacağının sinyali olarak algılandı. EYT için net tarihin 8 Eylül 1999 olduğunun da altını çizen Bakan Bilgin, yıpranma hakkı, doğum ve asgerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihleri geriye çekilemez açıklaması yaptı.



