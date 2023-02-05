EYT'de son bir adım kaldı! Tüm gözler bu hafta Meclis'te... İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar

EYT düzenlemesinde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği haftaya giriliyor. TBMM komisyonunda kabul edilen yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.

ŞUBAT'IN İKİNCİ YARISI SÜREÇ TAMAMLANABİLİR

Şubat'ın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre; normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk maaşların şubat ayı sonunda ya da mart ayında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

255 MİLYAR MALİYET

EYT'nin etki analizine göre 8 Eylül 1999 ve bu tarihten önce sigortaları başlayan 2.2 milyon kişi hemen emekli olma hakkını kazanacak.

Bu kişilerin 1.7 milyonu SSK, 89 bini Bağ-Kur, 496 bini Emekli Sandığı kapsamında yer alıyor.

İlerleyen yıllarda düzenlemeden yararlanıp emekli olacakların toplam sayısı ise 4.8 milyonu bulacak.

Düzenlemenin Hazine'ye toplam maliyeti ise 255 milyar lira olarak hesaplanıyor.



