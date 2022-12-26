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EYT'DE SON DAKİKA 26 Aralık 2022: EYT ne zaman çıkacak, yaş sınır ne olacak? Kabine Toplantısı ile yaş ve prim şartı belli oluyor!

26.12.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı nedeniyle yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtmişti. Şimdi gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00'da canlı yayında açıklamada bulunması bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de yaş sınırı olacak mı?

EYT'DE SON DAKİKA 26 Aralık 2022: EYT ne zaman çıkacak, yaş sınır ne olacak? Kabine Toplantısı ile yaş ve prim şartı belli oluyor!

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik bir açıklamada bulunacak. Kabine Toplantısı saat 15.00'de başlayacak. Peki, EYT’de yaş sınırı olacak mı?’ EYT ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kabine Toplantısı sonrası EYT'ye ilişkin açıklamada bulunması bekleniyor.

Geçen hafta, AK Partili vekiller Türkiye Büyük Millet Meclisim'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. AK Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023’te yeniden başlayacak. Bu gelişme ile yılsonuna kadar ‘masadan kaldırılması’ beklenen EYT düzenlemesinin 2023’e sarkabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak hem yaş sınırı hem de takvime ilişkin merak edilenleri, saat 15.00’te başlayacak Kabine Toplantısı’nın ardından Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi saat 19.00 civarında duyurması bekleniyor.

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EYT’DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılın son toplantısı öncesinde EYT ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu. Daha önce 1,8 milyon kişinin EYT kapsamında yer aldığını aktaran Bakan Bilgin bu rakamın 1,9 milyon olduğunu belirtti.

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Bakan Bilgin yaş sınırlaması için ‘evet’ demezken, ihtimal dahilinde olabileceğini söyledi ve, “İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi” ifadelerini kullandı. Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu konudaki önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceği bilgisini de verdi.

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