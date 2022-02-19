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EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

19.02.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu her geçen gün büyüyerek devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mecliste AK Parti ve MHP kurmaylarını ziyaret eden EYT temsilcileri bu kez söz aldı. İddiaya göre EYT sorunu için hükümet yetkilileri bu kez tarih verdi. İşte EYT krizinin çözüme kavuşacağı öne sürülen o tarih…

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

EYT'lilerin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorununu çözmek için düğmeye basıldı. Çarşamba günü Meclis'te AK Parti ve MHP kurmaylarını ziyaret eden EYT temsilcileri, "2022 yılı içerisinde EYT'lilerin sorununu halledeceğiz" sözünü aldı.

AK Parti'den, EYT’nin çözümü için 2022 yılı sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal kesimlerin sorununu beş başlıkta takvimlendirip çözüm adımları atarken, EYT'liler de Cumhur İttifakı nezdinde kulislerini artırdı.

İKİ PARTİ'YLE AYRI AYRI GÖRÜŞÜLDÜ

Çarşamba günü EYT'ye ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet, TBMM'de AK Parti ve MHP'nin kapısını çaldı. Yenişafak gazetesinin haberine göre; EYT temsilcileri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek, çalışmalara ilişkin nabız yokladı ve sorunlarını iletti. EYT'liler, 8 Eylül 1999'da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı.

"İKİ MESELEYİ ÇÖZDÜK, DÖRDÜNCÜ SIRADA EYT VAR"

Edinilen bilgilere göre, sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu, 2022 yılı içerisinde çözülecek. Ziyarette Akbaşoğlu’nun "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT'liler sorununu halledeceğiz" dediği öğrenildi.

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