EYT'de son durum 12 Ocak 2023: EYT ne zaman yürürlüğe girecek, hangi tarihte Meclis'te olacak? Maaşlar için tarih belli oluyor!

EYT düzenlemesinin bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meckisi'ne gelmesi bekleniyor. Ayrıca, 1999 tarihine ilişkin düzenleme öncesi EYT'ye tabi SSK'lılar için 3 bin 600, Bağ-Kur'lu vatandaşlar için 5 bin 400 gün primle emeklilik imkanı vardı. Konuya ilişkin tablo ve ayrıntılar netleşti. Dün bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, işverenlere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacağını ifade etti. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e sunuldu mu?

EYT'DE SON DURUM! 12 OCAK 2023

EYT ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'in takdirine sunacaklarını ifade etti.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesi takviminin ocak ayında Meclis'te başlaması bekleniyor.

Düzenleme ocak ayında ele alınsa da yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurular başlayacak.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;



8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplayabilmesi için yapması gereken işlem çok basit. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamanız yeterli. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanacak.

4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolay bir şekilde alacakları maaşı hesaplayabilecek.

4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak emekli maaşlarını öğrenebilecekler.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

EYT düzenlemesinden SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yasadan yararlanabilecek.

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyor.

Yine Bağ-Kur'da ise kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı yer alıyor.

BAKAN NEBATİ'DEN 'EYT DESTEĞİ' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT sonrası işverene verilecek kıdem tazminatı desteğinin ayrıntılarını duyurdu. Buna göre, işverenlere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacak.

EYT DESTEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

EYT'de işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için 36 aya kadar vadesi bulunan ve 6 ay ödemesiz kredi destek paketinde detaylar belli oldu.

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman desteği verilecek.

İşte Bakan Nebati'nin konu hakkındaki açıklaması;



İmalat Sanayiine yapılan yatırımların ekonomik büyüme ve istihdam artışına katkı sağlayacağının farkında olarak, sistem kapsamında kullandırılan kredilerin yaklaşık %38,3’ünü imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza kullandırdık. Aynı zamanda sistem kapsamında yürürlüğe aldığımız tüm destek paketlerimiz ile doğrudan ve dolaylı olarak istihdamı destekledik.

Bu çerçevede, 15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları destekleyeceğiz. İhracata katkısı yüksek, kredibilitesi iyi olan ve yaptığımız analizler sonucunda öne çıkan sektörleri destekliyoruz.

25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.

