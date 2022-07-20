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EYT'DE SON DURUM 20 TEMMUZ 2022: EYT ne zaman çıkacak? EYT çıktı mı, kimleri kapsar ve şartları nelerdir?

20.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), emekli olma hayaliyle EYT son dakika gelişmelerini güncel olarak takip ediyorlar. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin EYT düzenlemesi için en net tarihi açıkladı. Ayrıca EYT formülleri de netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak. İşte EYT'de son durum...

EYT'DE SON DURUM 20 TEMMUZ 2022: EYT ne zaman çıkacak? EYT çıktı mı, kimleri kapsar ve şartları nelerdir?

EYT, iş hayatında çalışma günü dolmuş fakat yaş şartını bekleyenler için EYT kararı bekleniyor. Her gün sıklıkla takip edilen konuyla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında EYT için en tarih ve EYT formüllerinden bahsetti. Peki EYT kararı ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsar, şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT hakkındaki çalışmanın yıl sonu ya da 2023'ün ilk ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

BİRİNCİ FORMÜL

Birincisi 15 yıl 3600 süresini yerine getiren ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmayacak. Buna biz kısmi emeklilik şartı diyoruz.

İKİNCİ FORMÜL

İkincisi ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar arasında kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl hizmet süresi aranır.

Burada maksimum 5 bin 975 gün prim şartı aranmaktaydı. İkinci alternatif olarak üzerinde çalışılan durum şu; erkekler 25 yıl ve 9 bin günü tamamlamış, kadınlar 20 yıl 7 bin 200 günü tamamlamışsa yaş şartına bakılmaksızın emeklilik formülü üzerinde duruluyor.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Üçüncüsü biliyorsunuz eskiden 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 5 bin gün ile 5 bin 975 gün arasın prim ödeme şartı vardı ve yaş şartı yoktu.

Burada bir sınırlama getirilmesi söz konusu olabilecek. 50 yaşını tamamlaması formülü duruluyor.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL

Dördüncü olarak da bekleme süresinde indirim formülü üzerinde duruluyor. Ben 50 yaşıma geldim tamamlamam gün sayısı 5 bin 975 ise bu süreyi yaşı doldurana kadar beklemem gerekiyor. Yaşı bekleme süresini yarı yarıya düşürme formülü üzerinde duruluyor.

BEŞİNCİ FORMÜL

Beşinci formül ise Avrupa modelidir. Bazı Avrupa ülkelerinde böyle bir uygulama var. 67 yaşında emekli olması gerekirken vatandaş
63 yaşında emekli olma talebinde bulunuyor. Burada maaşında belli bir kesinti yapılarak emekli aylığı bağlanıyor.

Mesela 63 yaşında emeklilik isterse 67 yaşına kadar kesintili emeklilik maaşı alıyor. 67’yi doldurduğu taktirde normal emekliliğe geçiyor.

Burada puanlama sistemi var ve bu puanlama sistemini yakalamışsa bundan yararlanabilir.

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EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun!EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun!
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