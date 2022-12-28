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EYT'DE SON DURUM BELLİ OLDU! EYT'de son durum nedir, yaş şartı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan nihai kararı açıkladı

28.12.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran iddialar sonrası çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için akşam saatlerinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasında son durum ve detaylar...

EYT'DE SON DURUM BELLİ OLDU! EYT'de son durum nedir, yaş şartı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan nihai kararı açıkladı

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin toplantı yaptı. Bilindiği üzere Çalışma Bakanı Vedat Bilgin basın mensuplarına EYT düzenlemesini bu hafta içerisinde açıklayacaklarını belirtmişti. Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaş şartı olup olmayacağını da aynı gün açıklayacaklarını ifade etmişti. İşte EYT çalışmasında son durum...

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ERDOĞAN EYT'DE SON DURUMU AÇIKLADI

'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.2 milyon kişinin emekli olacağını ve EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacağını duyurdu. Ayrıca işveren içinse kıdem tazminatı yükünü hafifletecek KGF paketi desteği sağlanacağını bildirdi.

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EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

EYT yasasında yaş şartı olup olmayacağı netleşti.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT yaş şartı olup olmayacağını düzenlemenin açıklanacağı gün duyuracaklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı EYT düzenlemesi açıklamasında;

"EYT'de herhangi bir yaş şartı uygulanmayacak. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak" dedi.

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EYT'DEN İLK ETAPTA 2 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

EYT yasasından ilk etapta 2 milyonu aşkın kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT toplantısı sonrası açıklamasında;

"EYT'de herhangi bir yaş şartı uygulanmayacak. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak" dedi.

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EYT ŞARTLARI NELERDİR?

EYT öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde işe giren vatandaşları kapsayacak.

EYT için 5 bin gün prim sayısı ayrıntısı yer alıyor.

EYT'ye ilişkin yapılan açıklamalara göre kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı yer alıyor.

STAJ EYT KAPSAMINA DAHİL Mİ?

EYT ve staj konusuna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bilgin 8 Eylül 1999 tarihinin mutlak tarih olduğunu belirtmişti.

Stajın bir mağduriyet konusu olmadığına değinen Bakan Bilgin, stajın bir eğitim olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Bilgin, staj ile çalışma hayatı başlamadığını söyleyip, iş hayatının sözleşme ile, iş akdiyle başladığını ifade etmişti.

Stajın EYT kapsamına dahil edilmediğini belirten Bakan Bilgin, böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığını söyleyerek son noktayı koydu.

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