EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaş şartı var mı, kimleri kapsıyor? İşte 2 Aralık 2022 EYT son dakika gelişmeleri!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT ile ilgili konuşan Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Herkesin mutlu olacağı bir rakam mutlaka yapılacak" ifadelerini kullandı. İşte EYT'de son durum....

EYT'DE SON DURUM?

EYT konusuna ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamasında "Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz; yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

EYT'ye ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"EYT'de çalışmalar son aşamaya geldi. Bütçeden sonra daha da somut bir şekilde ele alınacaktır. Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz artık. Bu yıllar içerisinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız bir problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var, sıkıntıların giderilmesine yönük beklentileri var. Bütçe meselesi, özel sektör meselesi gibi çok dinamikli bir mesele. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koydu. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim."

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasa çıktığı anda şartları sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş SGK'ya başvurarak emekli olabilecek. Bu rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haziran ayında yaptırdığı analiz sonrası ortaya çıktı. Bu nedenle yasa çıktığında ilk anda emekli olacakların sayısının daha da artması bekleniyor.

EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre; 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında Meclis'e sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2 ŞARTI SAĞLAYAN HEMEN EMEKLİ OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan taslak çalışmada yaş şartı yok. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik sigortası girişi olan ve prim ile sigortalılık süresini dolduranlar hemen emekli olabilecek.



