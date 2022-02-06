EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeleri!

AK Parti, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif için çalışmalarını sürdürüyor. EYT düzenlemesi için öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek. Habere göre yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatılmış durumda. AK Parti söz konusu teklifi bu sene Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlamakta. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarafından EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu. Akbaşoğlu, konuyla ilgili "2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu konuşmasını ise şöyle sürdürmüştü: "EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu.

Daha önce bu konu AYM’ye de götürüldü. AYM kademeli geçişi öngören bir düzenleme yaptı ve bu düzenleme halen uygulanıyor. Şimdi EYT yapılanması içerisinde olan değerli vatandaşlarımız bu konuda yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini kimisinin 3-4 yaş daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek ben primimi doldurduktan sonra ve yaşa eriştikten sonra daha önce emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar."

Sorunların çözüme kavuşacağını ifade eden Akbaşoğlu ayrıca şöyle demişti: "Biz bu konuda toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. Biz sıralamayı ifade ettik. Bunu dinleyen EYT’li kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bütün sorunların çözüme kavuşacağını da buradan ifade etmek istiyorum. 1’incisi asgari ücretle başlayacağız dedik ve aralık ayında yüzde 50.5 zam oranıyla 4 bin 253 liraya çıkardığımız bir asgari ücretle işe başladık. Memurlar ve emeklilerin durumuyla ilgili düzenleme yaptık. Yüzde 31’e varan bir zam oranını memurlar ve emekliler açısından öngördük.

Temmuz ayında bir daha bununla ilgili ilave zam söz konusu olacaktır. İnşallah Mayıs ayı içerisinde yasalaştırma suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız."

EYT HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

EYT ile ilgili henüz yeni bir gelişme yok. Yeni bir bilgi paylaşıldığında sayfamızda yer vereceğiz.

