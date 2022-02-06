FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeleri!

EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeleri!

06.02.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Günden güne merak konusu olan EYT hakkında "EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" soruları sorgulanıyor. Peki düzenlemeyi bekleyen vatandaşların merak ettiği EYT'de son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeleri!

EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeleri!

AK Parti, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif için çalışmalarını sürdürüyor. EYT düzenlemesi için öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek. Habere göre yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatılmış durumda. AK Parti söz konusu teklifi bu sene Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlamakta. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarafından EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu. Akbaşoğlu, konuyla ilgili "2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu konuşmasını ise şöyle sürdürmüştü: "EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu.
Daha önce bu konu AYM’ye de götürüldü. AYM kademeli geçişi öngören bir düzenleme yaptı ve bu düzenleme halen uygulanıyor. Şimdi EYT yapılanması içerisinde olan değerli vatandaşlarımız bu konuda yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini kimisinin 3-4 yaş daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek ben primimi doldurduktan sonra ve yaşa eriştikten sonra daha önce emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar."

Sorunların çözüme kavuşacağını ifade eden Akbaşoğlu ayrıca şöyle demişti: "Biz bu konuda toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. Biz sıralamayı ifade ettik. Bunu dinleyen EYT’li kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bütün sorunların çözüme kavuşacağını da buradan ifade etmek istiyorum. 1’incisi asgari ücretle başlayacağız dedik ve aralık ayında yüzde 50.5 zam oranıyla 4 bin 253 liraya çıkardığımız bir asgari ücretle işe başladık. Memurlar ve emeklilerin durumuyla ilgili düzenleme yaptık. Yüzde 31’e varan bir zam oranını memurlar ve emekliler açısından öngördük.

Temmuz ayında bir daha bununla ilgili ilave zam söz konusu olacaktır. İnşallah Mayıs ayı içerisinde yasalaştırma suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız."

EYT HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

EYT ile ilgili henüz yeni bir gelişme yok. Yeni bir bilgi paylaşıldığında sayfamızda yer vereceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğalgaz fatura yardımı kimlere verilecek?Doğalgaz fatura yardımı kimlere verilecek?
Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belliBöylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli
Otomobil almak isteyenler dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geliyorOtomobil almak isteyenler dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu afişlerine tepki

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu afişlerine tepki

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

"Güneş açınca soyunabiliyoruz" demişti! Güneşi görünce...

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.