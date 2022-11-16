EYT'de son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? Prim gün sayısı detayı...

2022'nin yavaş yavaş sonuna gelinmesiyle EYT konusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bakan Bilgin, sorunun Meclis'te çözülmüş olacağını açıkladı. Yaklaşık 1,5 milyon EYT'li vatandaş bulunuyor. Peki EYT'de son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NEDİR?

EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin şu ifadeleri kullandı: "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" dedi. Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var. EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak."

EYT'Lİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında maaş farkı olacak. Örneğin 5000 prim gün sayısı ile emekli olan kişi 3500 TL, 9000 prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş ise daha yüksek maaş alacak.



