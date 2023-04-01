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EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme: Bir buçuk maaş, bayram ikramiyesi, banka promosyonu...

01.04.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlar EYT yasası ile emeklilik hakkına kavuşurken, ilk maaş için Mart ayında başvuru yapanlar bugünden itibaren tüm haklarını alacak. SGK’ya şimdiye kadar 1,5 milyonu aşkın başvuru gelirken EYT’lilere ilk maaş sırasında bayram ikramiyesi ve banka promosyonu dahil 4 ödeme birden yapılacak. Peki EYT'de ilk maaş ödeme takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları…

EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme: Bir buçuk maaş, bayram ikramiyesi, banka promosyonu...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde ederken, Nisan ayında ilk maaşına almak isteyen 1,5 milyon kişi ise başvurularını tamamladı. Ve milyonlarca emekli adayının heyecanla beklediği tarih geldi. Mart ayı içerisinde başvuru yapan tüm hak sahipleri 1 Nisan'dan yani bugünden itibaren tüm hak edişlerini alacak. Peki EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? İşte EYT'de ilk maaş ödeme takvimi ile haberin detayları…

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EYT’LİLERİN EMEKLİ MAAŞLARI BAĞLANIYOR

EYT ile ilgili düzenleme sonrası SGK merkezlerine 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. SGK çalışanları yoğun mesailer gerçekleştirerek bir kısım EYT'linin maaş bağlanma işlemlerini gerçekleştirdi. Mart ayı içerisinde başvuru yapan tüm hak sahipleri herhangi bir hak kaybı olmadan 1 Nisan'dan itibaren tüm hak edişlerini alacak.

SGK, SMS İLE BİLDİRİM YAPACAK

Emekli maaşı bağlanan EYT'lilere SGK'dan SMS ile bildirim yapılacak. Yine de teknik aksaklık nedeniyle SMS gelmediyse EYT'liler e-Devlet ekranına girdiklerinde Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip ekranında başvuru durumunu sorgulayabilecek.

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EYT'LİLERİN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. Bu tarihlere kadar eğer aşırı yoğunluk nedeniyle maaş bağlanma işlemi gerçekleşmemişse bu EYT'liler için ödemeler Mayıs ayında yapılacak ancak kesinlikle bir hak kaybı olmayacak. Mart ayında başvuran EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere peşin ödeme, emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacaklar.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.

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BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN MAAŞ ALIYOR?

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılacak.

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EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İLE BERABER 3 ÖDEME DAHA ALACAK

İlk maaşını hesaplarda görmek için gün sayan emekliler toplamda 4 ödeme birden alacak.

1. Çift ödeme: Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lirin maaş bağlanması 1 Nisan itibarıyla yapılacak. Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. Örneğin ayın 20'sinde maaşını alacak EYT'liye 20 günlük fark ödemesi (1 Nisan-20 Nisan hak ödemesi) ve 1 emekli maaşı ödemesi beraber yapılacak. Yani EYT'linin seçtiği banka hesabına 2 ödeme birden yapılacak.

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2. Bayram ikramiyesi ödemesi: Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilecek. Dolayısıyla 1 Nisan'dan itibaren maaşı bağlanan her EYT'li maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın bayram ikramiyesi de alacak.

3. Banka promosyonu: EYT'liler emeklilik hakkı kazandıklarında maaşını nerden alacağı yönünde ister kamu bankası olsun ister özel bankalar olsun seçimini kendisi yapıyor. Bankalar burada müşteri kazanmak için emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan her EYT'liye promosyon ödemesi yapacak. Bu rakam son olarak 10 bin TL'ye kadar yükseldi. (SABAH)


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