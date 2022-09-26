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EYT'de tarih belli oldu! 'En kötü ihtimalle' diyerek duyurdu!

26.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili yeni haberler gelemeye devam ediyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” sorularına yanıt arıyor. Bununla beraber EYT'de flaş gelişme yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, EYT ile ilgili kritik tarih açıkladı. İşte EYT son dakika haberinin detayları...

EYT'de tarih belli oldu! 'En kötü ihtimalle' diyerek duyurdu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin masada tek formülün olduğunu duyurmuştu. EYT'de tek fomülün en olduğunu araştıran vatandaşlar için yeni açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere en iyi şekilde çözerek kapatacağız." dedi. Öte yandan EYT yasasının yeni yılın ilk haftasında Meclis'ten geçeceğini açıkladı.

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Yeni yasama yılının yoğun gündemle başlayacağını vurgulayan Akçay, Meclis açılır açılmaz, yeni bir torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Erkan Akçay, "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen, Meclis gündeminde bekleyen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de yeni yasama yılında yasalaşacağına işaret etti.

Ekimde Meclis'e sunulacak 2023 yılı bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerinin yapılacağına dikkati çeken Akçay, ekim ayı içerisinde ayrıca sözleşmeli personele ilişkin düzenlemenin de Meclis'e sunulacağını belirtti.

"EN KÖTÜ İHTİMALLE YENİ YILIN İLK HAFTASI MECLİS'TEN EYT GEÇER"

EYT'lilerin sorunlarının da yeni yasama yılında çözüleceğini ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Sözleşmeli personele ilişkin düzenlemeyi ekim ayı içerisinde yapacağız. EYT ile ilgili çalışmaların da kasım ayı içerisinde Meclise gelmesini bekliyoruz. En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, yeni yıla EYT'lilerin sorunlarını çözmüş şekilde girmek. Cumhur İttifakı ve MHP olarak konunun sahibiyiz, gereken çalışmaları yapıyoruz. Gereken katkıyı da veriyoruz. İnşallah Genel Başkanımızın da dediği gibi EYT defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere, en iyi şekilde çözerek kapatacağız. Vatandaşlarımız EYT ile ilgili resmi açıklamaları dikkate alsın. Sosyal medyada kara propaganda yapmak isteyenlere, aklı sıra muhalefet yapmak isterken kafa karışıklığı yaratanlara asla itibar etmesin."

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"VATANDAŞIN SIKINTISINI BİLİYORUZ, GEREĞİNİ DE YAPACAĞIZ"

MHP olarak sahada çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akçay, Türkiye'nin 930 ilçesinde yaptıkları çalışmayı 1 Ekim 2022'ye kadar tamamlayacaklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, sahada vatandaşlarla bir araya gelip onları dinlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra Türkiye'de, birtakım siyasi yönetim istikrarsızlıkları, hükümet krizleri yaşanmadığı için kararlar seri alınıyor. Vatandaşlarımız da yeni yönetim sisteminden memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Dış politikadaki gelişmelerden, Türkiye'nin güçlenmesinden ziyadesiyle memnunlar. Sanayi tesisleri işliyor. Tarımda üretim devam ediyor. Sadece son bir yılda, döviz artışlarından kaynaklanan, enerji maliyetindeki artışlardan yakınma söz konusu. 6-8 ay öncesine göre bu yakınmalar, umuda dönüşmüş durumda. Gerek fiyat artışlarıyla, gerek enflasyonla mücadelenin başarılı olacağına vatandaşımız inanıyor. Bu konuda güven ve bir inanç söz konusu. Cumhur İttifakı olarak vatandaşın sıkıntısını biliyoruz, gereğini de yeni yasama yılında yapacağız."

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