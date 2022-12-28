Eyt de yaş şartı kalktı! Eyt ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

EYT kapsamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. EYT yaş sınırı ve EYT kapsamı netleşirken konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin toplantı yaptı. Emeklilik hayali kuranların yakından takip ettiği EYT'de son durum belli oldu. İşte detaylar...

ERDOĞAN EYT'DE SON DURUMU AÇIKLADI

'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.2 milyon kişinin emekli olacağını ve EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacağını duyurdu. Ayrıca işveren içinse kıdem tazminatı yükünü hafifletecek KGF paketi desteği sağlanacağını bildirdi.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

EYT yasasında yaş şartı olup olmayacağı netleşti.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT yaş şartı olup olmayacağını düzenlemenin açıklanacağı gün duyuracaklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı EYT düzenlemesi açıklamasında;

"EYT'de herhangi bir yaş şartı uygulanmayacak. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak" dedi.

EYT'DEN İLK ETAPTA 2 MİLYON VATANDAŞ YARARLANACAK

EYT yasasından ilk etapta 2 milyonu aşkın kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT toplantısı sonrası açıklamasında;

"EYT'de herhangi bir yaş şartı uygulanmayacak. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak" dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarih verdi. Çalışmaları tamamlanan EYT'nin Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakan Bilgin'in verdiği bilgiye göre, staj ve çıraklık dönemi EYT kapsamında yer almayacak.



