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EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI, son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? 1.5 milyon vatandaşın gözü Erdoğan'ın açıklamasında!

10.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (Emeklilikte yaşa takılanalar) ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklama nedeniyle yakından takip ediliyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği düzenlemede kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş olacağı öne sürülen yaş sınırının 46 ve 48'e düşeceği belirtiliyor. Ayrıca, bir diğer seçeneğin de masada olduğu öğrenildi. Peki, EYT'de yaş şartı var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum...

EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI, son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? 1.5 milyon vatandaşın gözü Erdoğan'ın açıklamasında!

EYT'de yaş sınırı konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen açıklama, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Tüm gözler pazartesi günü yapılacak olan kritik Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, EYT'de yaş şartı var mı, ne zaman çıkacak? İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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EYT'DE SON DURUM! (10 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

EYT düzenlemesi ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

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EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

EYT'de yaş şartı iddiaları kulislerde dönüyor.

EYT'liler için masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı düzenli olarak iki haftada bir düzenleniyor. Son toplantı 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmişti. Yeni Kabine toplantısı da 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının başlangıç saatine ilişkin henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı ancak geçtiğimiz hafta olduğu gibi 15.30 sularında başlaması bekleniyor.

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