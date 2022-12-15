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EYT’de yaş sınırı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin’in o ifadeleri ipucu verdi! ‘Masamızdan kaldırıyoruz…’

15.12.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların dört gözle beklediği EYT düzenlemesi sürecinde son günlere gelindi. Son günlerin en çok konuşulan konusu EYT’de yaş sınırı olurken, 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar için sigortalılık ve prim gün şartı netleşti. Ancak yaş şartıyla ilgili soru işareti henüz ortadan kalkmadı. İyi haberi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. ‘İstifade edecek herkesi kapsayacak’ sözleri kapsamın genişliğine vurgu yapar nitelikteydi. İşte haberin detayları…

EYT’de yaş sınırı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin’in o ifadeleri ipucu verdi! ‘Masamızdan kaldırıyoruz…’

Gözler EYT düzenlemesinin Meclis’e geleceği tarihe çevrildi. 20 yıllık sorunun çözümü için süreçte sona gelinirken geçtiğimiz günlere EYT’de yaş sınırı iddiası damga vurmuştu. Kadınlarda 48-50, erkeklerde ise 50-52 yaş sınırı geleceği iddiası sonrası tüm gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaya çevrildi.

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EYT’DE ÇERÇEVE BELLİ OLUYOR

EYT’de staj ve çıraklığın dahil edilmeyeceği, 5000 prim günü şartının devam edeceği, prim eşitlemesinin yapılacağı daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açık olarak ifade edilmişti. Ancak yaş sınırı konusunda ise henüz net bir açıklama gelmedi. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından da dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT’nin çıkacağı tarih ve yaş sınırı için dikkat çeken bir mesaj verdi.

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“2023’TE MASAMIZDAN KALDIRIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yasasının tarihine ilişkin, “Öncelikle EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız, olay bu" açıklamasını yapmıştı.

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EYT’DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Erdoğan’ın ardından en çok merak edilen yaş sınırı konusuna ilişkin dikkat çeken sinyali ise Bakan Bilgin verdi. Bir önceki günkü açıklamasında EYT’de her ay sayının arttığını, ilk etapta yaklaşık 1,8 milyon kişinin emekli olmasını beklediklerini söyleyen Bakan Bilgin, teknik sorunların olduğunu dile getirmişti. Dün ise teknik sorunların çözüldüğünü söyleyen Bakan Bilgin, “EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

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Bakan Bilgin’in bu açıklaması ‘EYT’de yaş sınırı olmayacak’ olarak algılandı. Ancak EYT’de yaş sınırı için net bir bilgi yok. Milyonlar şimdi ekonomi yönetimi tarafından gelecek yeni açıklamaları bekliyor.


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