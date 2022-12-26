EYT'de yaş sınırı olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonların heyecanla beklediği EYT'nin detayları bugün netlik kazanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine sonrası saat 19.00 civarında açıklaması bekleniyor. Peki, EYT'de YAŞ SINIRI var mı? EYT yaş sınırı kaç? 46-48 yaş iddiası gündemde. İşte konu hakkında son dakika açıklamaları...

EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yılın son kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıda başta EYT’ye yaş sınırı gelebileceğine dair tartışmalar, yaş sınırı, askerlik borçlanması olmak üzere son detaylar konuşulacak.

Tüm bu konuların bugün saat 15.00’teki Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine sonrası saat 19.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.

EYT YAŞ SINIRI KAÇ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılın son toplantısı öncesinde EYT ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu. Daha önce 1,8 milyon kişinin EYT kapsamında yer aldığını aktaran Bakan Bilgin bu rakamın 1,9 milyon olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin yaş sınırlaması için ‘evet’ demezken, ihtimal dahilinde olabileceğini dile getirdi ve, “İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi” ifadelerini kullandı.

46-48 YAŞ İDDİASI GÜNDEMDE!

Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası kulislerde yaş sınırı ile ilgili yeni bir iddia gündeme gelmeye başladı. Masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

