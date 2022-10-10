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EYT'de yeni gelişme! Yıl sonunu işaret etti... "Vakti zamanı gelince açıklanacak"

10.10.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi EYT'den gelecek son dakika haberlerini yakından takip ediyor. EYT'de hangi formülün kullanılacağı merak konusu olurken milyonları ilgilendiren açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında "Bu yıl sonu itibarıyla bu konuda (EYT) açıklama yapılır. Vatandaşın gündeminde olup da AK Parti'nin gündeminde olmayan hiçbir şey yoktur. Bakanlığımız vakti zamanı gelince EYT konusunda açıklamasını yapacaktır" ifadelerini kullandı.

EYT'de yeni gelişme! Yıl sonunu işaret etti... "Vakti zamanı gelince açıklanacak"

Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili son gelişmeleri yakın takip etmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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YIL SONUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Kurtulmuş, 2022 sonu itibarıyla EYT hakkında açıklama yapılacağını söyledi.

Kurtulmuş, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın gündeminde olup da AK Parti'nin gündeminde olmayan hiçbir şey yoktur. Bakanlığımız vakti zamanı gelince EYT konusunda açıklamasını yapacaktır."

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Numan Kurtulmuş EYT

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