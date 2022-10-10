SON DAKİKA | 'Bunu ilk kez duydunuz' diyerek milyonları heyecanlandırdı! 'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Milyonlarca EYT'linin beklediği formül netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu bildirmişti. EYT düzenlemesi için Aralık ayına gözler çevirilmişken, düzenleme ile ilgili flaş bilgi geldi. Peki EYT formülü ne? Kimler, nasıl emekli olabilecek?

TGRT Haber’de Ziya Osman Açıkel EYT ile ilgili önemli iki bilginin eline ulaştığını bildirerek milyonlarca kişinin araştırdığı EYT formülüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE EYT'DE İLK KEZ DUYACAĞINIZ İKİ FORMÜL

Açıkel, EYT'liyim diyen herkesin EYT'li olamadığına dikkat çekerek bu konuda kritik tarih yasanın yürürlüğe girdiği, Eylül 1999 tarihinin olduğunu belirterek, EYT'de ilk kez duyulacak iki formül olduğunu açıkladı.

1-PRİM GÜNÜNE GÖRE MAAŞ: Prim günü fazla olana fazla maaşı verilecek. Böylece Maliye'nin bütçesinin üzerine fazla yük binmeyecek

2- YAŞ SINIRI: 1999'dan bu yana geçen süreye işaret edilerek bazı çalışanların 40'lı yaşların başlarında emekli olabileceği yorumları yapılmış. Bu ne demek? 34-40 yaşlarında emekli olmaların önüne geçmek için kadınlar için 45, erkekler için ise 48 gibi bir alt sınırı getirileceği söyleniyor.' dedi

SÖZLEŞMELİ PERSONELE İSTEĞE BAĞLI KADRO

Açıkel, 600 bine yakın personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçirileceğini söyleyerek. Bazı sözleşmeli personelin kadroya geçtiğinde maaşlarının düşeceği de bilgisini de verdi.

