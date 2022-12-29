EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Kadınlarda ve erkeklerde EYT şartları ne oldu? İşte emeklilik tablosu

Milyonlarca EYT'linin büyük bir heyecanla beklediği açıklama sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin toplantı sonrası yüzleri güldüren açıklamayı yaptı. EYT'de yaş şartının olmadığı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Kadınlarda ve erkeklerde EYT şartları ne oldu? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte emeklilik tablosuna dair tüm detaylar...

EYT'DEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemenin tüm detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde yaş şartı olmadığı söyledi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmadan EYT'lilerin başvuru yapabileceğini de dile getiren Erdoğan kıdem tazminatları için de işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketinin devreye alınacağını aktardı.

EMEKLİ OLUP OLMADIĞIMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

EYT'den emekli olup olmadığınızı, il veya ilçedeki SGK Müdürlüğüne giderek bizzat başvuru yaparak öğrenebilirsiniz. Hatta gidemeyecek durumdaysanız SGK'nın ilgili birimine telefonla ulaşıp emeklilik işlemlerinizin hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prim gün sayınızı, sigorta bilgilerinizi, sigortanızın ne zaman ne kadar yatırıldığına dair bilgileri ve sigorta giriş çıkış bilgilerinizi öğrenmek için e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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KADINLARDA VE ERKEKLERDE EYT ŞARTLARI NE OLDU?

EYT'li sayılmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olunması şartı var. Bu tarihten önce sigortalı olanlar EYT kapsamına alınıyor ve kadınlarda 5000 prim gün sayısı, erkeklerde 5400 prim gün sayısı, kadınlarda 20 hizmet yılı, erkeklerde de 25 hizmet yılını dolduranlar EYT'li oluyor ve emekli olmaya hak kazandı.

