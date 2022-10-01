EYT’den kaç kişi emekli olacak? AK Partili isim canlı yayında sayı vererek detayları açıkladı…

EYT’lilere yönelik düzenleme hakkında milyonların gözü hükümet kanadından gelen son dakika açıklamalarına çevrildi. Son olarak Haber Global canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu EYT düzenlemesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sarıeroğlu düzenleme ile birlikte bekleyen herkesin emekli olamayacağını belirterek kaç kişinin yeni çıkacak EYT düzenlemesinden yararlanacağını açıkladı. Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısını yaklaşık 1 buçuk milyon civarında olmasının ön görüldüğünü belirtti.

İşte Jülide Sarıeroğlu’nun canlı yayında EYT düzenlemesi ve asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı o açıklamalar:

EYT’DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

EYT’de nasıl bir formül ortaya çıkacak?

"Çok detaylara girmem çok şık olmayabilir ama şunu söylemek istiyorum. EYT dediğimiz olayda geçtiğimiz dönemlerde bir hizmet süresi ve prim gününe yönelik sisten vardı. Bu sistemle ilgili yapılan bir değişiklik. Bu anlamda sayısal verilerle ilgili çok farklı rakamları kamuoyunda görüyoruz. Sadece ben bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta girecek kişi sayısının emekli olacak kişi sayısının, tabi herkes bütün emeklilikte yaşa takılanlar kişi sayısının aynı anda bir düzenleme yaptığımız zaman emekli olacak diye bir hedefimiz yok. Çünkü daha hizmet yılını tamamlamayan henüz prim gününü tamamlamayanlar da var. Sadece yaş anlamında emekliliği bekleyenler de var.

İlk süreçte bir milyonun üzerinde kişinin, şu anda dosya bazlı baktığımız zaman yaklaşık 12 buçuk milyon emeklimiz var. Hak sahipleri ile birlikte 13 milyonun üzerinde bu rakam. Türkiye’de SGK sisteminde ortalama yılda 600 bin kişinin emekli olduğu bir yapı söz konusu. Dengemiz böyle bir yapı üzerine inşa edilmiş. Bu düzenleme ile ilk etapta bir milyonun üzerine 1 buçuk milyona yaklaşan kişinin düzenleme yapıldıktan sonra emekli olacağı sonra da yıllar içerisinde de her sene yine güçlü bir oranda sisteme emeklilerimizin girişinin devam edeceğini hedefliyoruz.

Toplam sayı ile ilgili bakanlığımızın bu rakamları açıklaması çok daha doğru olur ama 3-4 milyonun arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz."

Düzenleme gelirse şubat ayında 1 buçuk milyon kişinin maaş alma durumu söz konusu olabilecek mi?

"İnşallah bunun için gayret göstereceğiz. Ancak bu çalışmaların detayları için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak."

‘ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?’

Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi:

"Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz."

