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Toyota'da kasım kampanyası başladı! Sıfır araçta kredi ve takas fırsatı

Toyota, kasım ayına özel sıfır otomobil kampanyalarını duyurdu. Binek ve ticari araç modellerinde sunulan fiyat avantajları, takas desteği ve faizsiz kredi seçenekleri araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekti.

Toyota'da kasım kampanyası başladı! Sıfır araçta kredi ve takas fırsatı
Aleyna Türkmen

Otomobil piyasasında kasım ayı kampanyaları hız kazanırken Toyota da yeni ayda geçerli olacak satış fırsatlarını duyurdu. Japon otomobil üreticisi, binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar farklı modellerinde fiyat avantajları ve finansman seçenekleri sunuyor.

Kasım ayı boyunca geçerli kampanyalarda özellikle Corolla, C-HR Hybrid, Yaris ve Corolla Hatchback modellerinin fiyatları öne çıkıyor. Ticari araç almak isteyenler için ise sıfır faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor.

COROLLA VE C-HR HYBRID'DE KAMPANYALI FİYATLAR

Toyota'nın kasım kampanyasında Corolla Sedan, 1 milyon 965 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı ise 2 milyon 545 bin 500 TL olarak açıklanıyor.

C-HR Hybrid modelinde başlangıç fiyatı 2 milyon 290 bin TL olarak belirlenirken tavsiye edilen liste fiyatı 2 milyon 859 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Corolla Hatchback Hybrid 2 milyon 320 bin TL'den, Yaris Hybrid 2 milyon 100 bin TL'den, Yaris Cross Hybrid ise 2 milyon 545 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.

Toyota da kasım kampanyası başladı! Sıfır araçta kredi ve takas fırsatı 1

TİCARİ ARAÇLARA 1 MİLYON TL'YE VARAN YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ

Toyota'nın kasım ayı kampanyalarında ticari araç modellerine yönelik finansman fırsatları da yer alıyor. Proace ailesindeki bazı modellerde ve Hilux'ta 1 milyon TL krediye 6 ay vadeyle yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

Proace City için ise 750 bin TL krediye 6 ay vadeyle yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

Kampanya kapsamında öne çıkan modeller ve başlangıç fiyatları şöyle:

Proace City: 1 milyon 663 bin 500 TL

Proace City Cargo: 1 milyon 216 bin TL

Proace Verso: 2 milyon 324 bin TL

Proace Cargo: 1 milyon 625 bin TL

Proace Max: 1 milyon 630 bin TL

Hilux: 4 milyon 109 bin TL

Toyota da kasım kampanyası başladı! Sıfır araçta kredi ve takas fırsatı 2

TAKAS DESTEĞİ VE EK AVANTAJLAR DA VAR

Toyota, kasım ayında araç sahibi olmak isteyenlere farklı avantajlar da sunuyor. Toyota Sadakat Programı kapsamında mevcut Toyota aracını takasa veren müşterilere yüzde 1 indirim uygulanıyor.

Land Cruiser Prado modelinde ise 500 bin TL takas desteği bulunuyor. İşletmelere yönelik finansman çözümleri sunan Toyota Leasing kampanyası da kasım ayı fırsatları arasında yer alıyor.

KAMPANYALAR 30 KASIM'A KADAR GEÇERLİ

Toyota'nın kasım ayına özel kampanyaları 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyalı fiyatların stoklarla ve katılımcı bayilerin koşullarıyla sınırlı olabileceği belirtiliyor.

Araç satın almayı düşünenlerin güncel fiyatları, kredi koşullarını ve kampanya detaylarını Toyota Plazalarından öğrenmesi gerekiyor.

Toyota'nın kasım ayı kampanyalarına ilişkin fiyat ve finansman bilgileri, markanın resmi internet sitesinde yayımlanan duyurulardan alınmıştır.

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Toyota kampanya kasım sıfır araç
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