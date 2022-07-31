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EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi

31.07.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin emeklilik için beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışmaların devam ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, yıl sonuna kadar sorunun çözüleceğini söyledi. Dağ, yaptığı açıklamada "EYT konusunda bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek" ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi

EYT düzenlemesinde çalışmalar devam ederken, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş "EYT ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, Habertürk kanalının canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken; EYT düzenlemesi için de tarih verdi.

"ENFLASYON DÜNYANIN TAMAMINDA VAR"

Tüm dünyanın yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Dağ, "Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, FED ve diğer bankaların faiz artışı, dünyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON EYLÜL AYINDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Enflasyonun düşeceği tarih için eylül ayını işaret eden Dağ, "Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren enflasyonda bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Baz etkisinden dolayı bir durulma olacak." dedi.

hamza dağ

"TURİZMDE TARİHİ GELİR ELDE ETMEYE YAKINIZ"

Asgari ücrete yapılan aram zammı değerlendiren Dağ, "Hükümet bu gerçeklere göre hareket ediyor. Asgari ücretlerde artışa gidildi. Vergilerden muaf tutularak işverene de destek olundu. Memura, SSK ve BAĞKUR emeklisine zamlar uygulandı. Ekonominin alt başlıklarını baktığımızda istihdam ve ihracatta olumlu gelişmeler var. Enerji fiyatlarındaki artış olmasaydı cari dengemiz oluşmuş olacaktı. Turizm gelirleri hariç. Turizmde tarihi geliri elde etmeye yakınız. 50 milyar doları bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"EYT KONUSU İLK KEZ KONUŞTUĞUMUZ BİR ŞEY DEĞİL"

Dağ konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefetin her yaptığı hareket popülist. Biz bugüne kadar böyle davranmadık. EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde. EYT konusunda bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek"

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ ak parti
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