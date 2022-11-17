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EYT düzenlemesi öncesi SGK'ya akın ettiler! Doğum borçlanması, askerlik borçlanması...

17.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili düzenlemede süreç hızlandı. EYT düzenlemesi için gün ve pirim hesapları yapılmaya başladı.1.5 milyon kişinin ilk etapta emekli olması beklenirken, EYT'den yararlanmak isteyen kişiler SGK'da yoğunluk oluşturdu. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili haberin detayları...

EYT düzenlemesi öncesi SGK'ya akın ettiler! Doğum borçlanması, askerlik borçlanması...

Son dakika: EYT düzenlemesi için sayılı günler kaldı. Aralık ayında Meclis'e gelecek olan düzenlemenin 15 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanması bekleniyor.EYT'den faydalanmak isteyenler SGK'da yoğunluk oluşturdu.Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve hizmet birleştirme yapmak isteyen kişiler, başvuru için sıralarının gelmesini bekliyor.

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DÜZENLEMENİN ARALIK AYINDA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Meclis'in kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde de EYT düzenlemesini Meclis'e takdim edeceğiz. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" açıklamasında bulunmuştu.

İki şartın kaldırılmayacağını dile getiren Bilgin, "Bunlar prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" sözlerini kullanmıştı.

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EYT DÜZENLEMESİ OCAK AYINDA HAYATA GEÇECEK

İlk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olup çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranların yeni düzenlemeden yararlanması planlanıyor. Bu kişilerin emekliliğe hak kazanması gündemde.

EYT düzenlemesinin ocak ayı itibarıyla hayata geçmesi bekleniyor.

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sgk EYT çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin

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